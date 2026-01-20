Haberler

TRT Çukurova Bölge Müdürü Fatih Doğru AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TRT Çukurova Bölge Müdürü Fatih Doğru AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
TRT Çukurova Bölge Müdürü Fatih Doğru, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirerek, etkileyici kareleri seçti. Oylama, 15 Şubat'ta sona erecek.

TRT Çukurova Bölge Müdürü Fatih Doğru, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Doğru, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde Gerald Anderson'un "Yüz aynası" başlıklı karelerini seçen Doğru, "Haber" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" adlı fotoğrafını oyladı.

Doğru, "Spor" kategorisinde Ayman Yaqoob'un "Yeşil şimşek", Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" adlı karesine oy verdi.

Fotoğrafların etkileyici olduğunu belirten Doğru, emeği geçen foto muhabiri ve muhabirlere teşekkür etti.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
500

