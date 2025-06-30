TRT Belgesel'de 'Ailem-Candan Yakın Kalpler' ve 'Bilimin Sultanları-Ali Kuşçu' Yayında

Koruyucu aile belgeseli "Ailem-Candan Yakın Kalpler" ile Ali Kuşçu'nun hikayesini anlatan "Bilimin Sultanları-Ali Kuşçu" yapımları TRT Belgesel'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, her bölümünde anne baba sevgisine ve sıcak bir yuvaya muhtaç çocuklara kalplerini ve kucaklarını açan koruyucu anne babaların hikayelerini aktaracak belgesel, ilk bölümüyle bu akşam saat 21.00'de TRT Belgesel'de ekranlara gelecek.

10 bölümden oluşan belgesel ile koruyucu aile konusunda toplumdaki bilinç düzeyinin artırılması, merak edilen soruların cevap bulması ve empati duygusunun oluşması hedefleniyor.

"Bilimin Sultanları-Ali Kuşçu" belgeseli

İslam bilim ve teknoloji tarihinin önemli isimlerinden, astronomi ve matematikte çağına ışık tutan Ali Kuşçu'nun hikayesi, "Bilimin Sultanları-Ali Kuşçu" belgeseliyle bu akşam saat 22.00'de TRT Belgesel'de yayınlanacak.

15. yüzyılda yaşamış, çağının en önemli dehalarından alim Ali Kuşçu'nun yaşamından önemli bir süreci yansıtan belgesel, Semerkant'ta doğup büyüyen Ali Kuşçu'nun çocukluğundan itibaren bilime merakını, Uluğ Bey'in himayesinde aldığı eğitimi ve mevcut bilgileri sorgulama cesaretini işliyor.

İslam bilim tarihine dair sayısız esere imza atan ve Müslüman bilginleri dünyaya anlatan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in gençliğine dair kesitlerin de yer aldığı belgesel, Sezgin'in vefat yıl dönümünde ekrana gelecek.