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TRT 2, temmuz ayında seçkin yapımları sinemaseverlerle buluşturacak

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TRT 2, temmuz ayı boyunca her akşam saat 21.30'da dünya ve Türk sinemasından seçkin yapımları, ödüllü filmleri ve usta yönetmenlerin eserlerini izleyiciyle buluşturacak.

TRT 2, temmuz ayında dünya ve Türk sinemasından seçkin yapımları sinemaseverlerle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, kanalın gelecek ayki seçkisinde dünya sinemasının usta yönetmenlerinin eserleri, uluslararası festivallerde ödül alan yapımlar ve televizyonda ilk kez izleyiciyle buluşacak filmler yer alacak.

Festival yolculuklarında önemli ödüllere layık görülen yerli ve yabancı yapımların ağırlıkta olduğu seçki, Brezilya'dan İzlanda'ya, Çin'den Azerbaycan'a uzanan geniş bir coğrafyadan örnekler sunacak.

İnsani ilişkiler, vicdan ve toplumsal gerçeklikleri odağına alan yapımların yer aldığı program, usta yönetmenlerin klasik eserleriyle genç sinemacıların modern anlatılarını bir araya getirecek.

Temmuz ayı boyunca her akşam saat 21.30'da yayınlanacak seçki, 1 Temmuz'da "Percy" filmiyle başlayacak.

Program kapsamında ayrıca 2 Temmuz'da "Yerdeniz Öyküleri", 3 Temmuz'da "Vurgun", 4 Temmuz'da "Kirazın Tadı", 5 Temmuz'da "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri", 6 Temmuz'da "Bitmeyen Kış", 7 Temmuz'da "At Hırsızları", 8 Temmuz'da "Kızım", 9 Temmuz'da "Tito ve Kuşlar", 10 Temmuz'da "Zeytin Ağaçları Altında", 11 Temmuz'da "Nereye Gidiyorsun Aida?", 12 Temmuz'da "Meryem", 13 Temmuz'da "Bir Daha June", 14 Temmuz'da "Göğe Koşmak", 15 Temmuz'da "Öğretmen", 16 Temmuz'da "Yalnızlık", 17 Temmuz'da "Dönüş", 18 Temmuz'da "Yolcu", 19 Temmuz'da "Üç Yaz", 20 Temmuz'da "Bir Tutam Karanfil", 21 Temmuz'da "Hayat Bağı", 22 Temmuz'da "Asako I&II", 23 Temmuz'da "Odaklan Babaanne", 24 Temmuz'da "Nokta", 25 Temmuz'da "Aslı Gibidir", 26 Temmuz'da "Pazar", 27 Temmuz'da "Burası Cennet Olmalı", 28 Temmuz'da "Öğretmenler Odası", 29 Temmuz'da "Son Hasat", 30 Temmuz'da "Dans Et Benimle" ve 31 Temmuz'da "Bir Düğün Elbisesi" filmleri izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
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