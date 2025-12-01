Haberler

TRT 2'de Aralık Ayında Her Akşam Farklı Film Yayınlanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRT 2, Aralık ayında her akşam farklı bir film izleyiciyle buluşturacak. Filmler orijinal dillerinde yayımlanacak ve programda çeşitli ülkelerden yapımlar yer alacak.

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2'de, Aralık ayında her akşam farklı bir film ekrana gelecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre filmler, orijinal dillerinde yayımlanacak.

Bugün "Parfümler" (Les Parfums), yarın "Bu Denizin Tuzu" (Milh Hadha al-Bahr), 3 Aralık'ta "Ölümcül Dalış" (The Dive), 4 Aralık'ta "Aşıklar Şehri" (La La Land), 5 Aralık'ta "Monte Cristo Kontu" (The Count of the Monte Cristo), 6 Aralık'ta "Küçük Deniz Kızı Ponyo" (Ponyo), 7 Aralık'ta "Kaptan Benim" (Io Capitano), 8 Aralık'ta "Umudun Tarifi" (Sweet Bean), 9 Aralık'ta "99 Ev" (99 Homes), 10 Aralık'ta "Kurban" (Obet), 11 Aralık'ta "Yeşil Çayla Pirinç Tadı" (The Flavor of Green Tea Over Rice), 12 Aralık'ta "Elveda Gülsarı" (Qosh Bol, Gülsary!), 13 Aralık'ta "Kusursuz Saray" (L'incroyable Histoire du Facteur Cheval), 14 Aralık'ta "Başka Bir Dünya" (Another Earth), 15 Aralık'ta "Sınıf" (Entre les Murs), 16 Aralık'ta "Aşk ve Yaşam" (Sense and Sensibility) filmleri izleyicinin beğenisine sunulacak.

"İnce Sarı Çizgi" (La Delgada Línea Amarilla) 17 Aralık'ta, "Son Çekiç Darbesi" (Le Dernier Coup de Marteau) 18 Aralık'ta, "Komşum Totoro" (My Neighbor Totoro) 19 Aralık'ta, "Kayıp Kral" (The Lost King) 20 Aralık'ta, "Vicdanın Sesi" (Chaharshanbeh, 19 Ordibehesht) 21 Aralık'ta, "Aile Gibi" (Una Especie de Familia) 22 Aralık'ta, "Ona İyi Bak" (Hjertestart) 23 Aralık'ta, "Hatıra Kutusu" (Memory Box) 24 Aralık'ta, "Nokta" 25 Aralık'ta, "Borg/McEnroe" 26 Aralık'ta, "Akif" 27 Aralık'ta, "Süleyman'ın Hikayesi" (L'histoire de Souleymane) 28 Aralık'ta, "Ceviz Ağacı" (Zhangak Tal) 29 Aralık'ta, "Yolcu" (Mossafer) 30 Aralık'ta, "Luzzu" 31 Aralık'ta izlenebilecek.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
Merkez nüfusu 100 bin olan Kars'ta araç sayısı 50 bini aştı

Kaos yaşanıyor! Nüfusu 100 bin olan ilimizde araç sayısı 50 bini aştı
Mustafa Destici'den radikal çıkış: Evlenmeyenleri işe almayın

Cumhur İttifakı ortağından radikal çağrı: Bu kişileri işe almayın
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak

Cep telefonu aboneliğinde köklü değişim! Hatlar 3 ayda kapanacak
Ayasofya önündeki sirtaki gösterisi ortalığı karıştırdı

Görüntü İstanbul'dan! Videoyu izleyen "provokasyon" yorumu yapıyor
Referandum bile yapıldı! Mahalleli 80 yıl sonra memleket değiştirdi

Referandum bile yapıldı! 80 yıl sonra memleket değiştirdiler
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte 3.7 büyüdü

Taşlar yerine oturuyor! Son veri Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.