TRT 1'in Yeni Dizisi "Kara Tahta"nın Edirne'de Galası Düzenlendi

EDİRNE (Bültenler) - Lise döneminde akran zorbalığına uğrayan Atlas'ın yıllar sonra kendi okuluna öğretmen olarak atanmasını konu alan dizinin ilk bölüm izlemesi, Trakya Üniversitesi'nin Devlet Konservatuvarı Sanat Eğitim ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti.

Çekimleri Edirne'nin tarihi ve kültürel alanlarının yanı sıra 165 yıllık tarihi Edirne Lisesi'nde gerçekleştirilen "Kara Tahta", ilk bölümüyle dün akşam ekran yolcuğuna başladı. İlk bölüm izlemesi Trakya Üniversitesi'nde gerçekleşen geceye Edirne Valisi Ekrem Canalp, TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, TRT'den yetkililer, dizinin yapım ekibi ve dizi oyuncuları katıldı.

"Kara Tahta" dizisi eli öpülesi tüm öğretmenlerimize bir saygı duruşu

Dizinin ilk bölüm izlemesinde konuşan TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, "Hikayelerimizi seçerken rol model olarak gördüğümüz, çok kıymetli ve hepsi eli öpülesi tüm öğretmenlerimize bir saygı duruşu niteliğindeki bu yapımımızla, uzun süren bir çalışma döneminin ardından ekranlarda buluşacağız. 'Kara Tahta' dizimiz, insana dokunan öğretmenlerimizi layıkıyla temsil eden ve her birimizin hayatında bir yansımasını bulacağı bir hikayemizi anlatıyor. Dizimizi seyirciyle buluşturmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Önümüzdeki hafta 8 Nisan Cuma günü de 'Kasaba Doktoru' isimli dizimiz ekranlarımızda olacak. Özellikle pandemi döneminde yaklaşık 2 yıl boyunca canhıraş bir şekilde hepimizin sağlığına önemli dokunuşları bulunan ve yine toplumdaki öğretmenlerimiz kadar kıymetli doktorlarımızı, tıp çalışanlarımızı temsil edecek bu dramamızı ekranlara getireceğiz" dedi.

Miray Daner: "Güzel, heyecanlı ve naif bir hikâye anlatıyoruz"

Dizide Irmak karakterini canlandıran Miray Daner, inandığı şeylerin ardından koşulsuz şartsız giden bir karakteri canlandırdığından bahsederek şöyle konuştu:

"Atlas'la yaşadığı aşka yürekten inanmış ve uzun süre onun yolunu beklemiş ve sonra karşılaşıyorlar. Irmak'ın hikayesi Atlas'ı gördükten sonra tekrar başlıyor. Güzel, heyecanlı ve naif bir hikâye anlatıyoruz. İçinde olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Çok değerli ekip arkadaşlarımla güzel bir iş yaptığımıza inanıyoruz."

Herkesin hayatında birtakım yaralar olduğunu ve bu yaralarla mücadele etme şekillerinin de farklı olduğunu aktaran Furkan Andıç, "Atlas karakteri bunu çok güzel bir şekilde mentorunun da sayesinde çok güzel bir şekilde atlatıyor. Bu anlamda benim için çok kıymetli ve bu mesajı da seyircilerimize verebileceksem ne mutlu bana." İfadelerine yer verdi.

Cengiz Bozkurt: "Toplumun duygusal ortaklık yaşayabileceği bir hikâyeyi TRT aracılığıyla sunuyoruz"

Gelenekçi bir eğitimciye hayat veren Cengiz Bozkurt, "Benim için hikâyenin en çekici kısmı, marjinal karakterler değil, toplumun çok büyük kesimiyle ortaklık kurabileceğim, baba-oğul ilişkisinde kendilerini bulabilecekleri ve duygusal ortaklık yaşayabilecekleri bir hikâyeyi TRT aracılığıyla sunabiliyoruz" açıklamalarında bulundu.

Bir aşk hikayesinde hırslı bir karakteri canlandıran Kerem Arslanoğlu ise "Karakter bence heyecan verici çünkü ucu bucağı yok. Kötü karakter olarak adlandırılıyor ama ben şahsen daha mazlum bir karakter olduğunu düşünüyorum çünkü yalnız bir oğlan. Neler olacak izleyip göreceğiz" dedi.

Kara Tahta dizisinde Atlas'ın yıllar sonra öğrenciyken ayrıldığı lisede matematik öğretmeni olarak göreve başlaması sonrası yaşananlar anlatılacak. Lise döneminde aşık olduğu Irmak da yıllar sonra Atlas'ın karşısına o lisede meslektaşı olarak çıkacak. Senaryosu Erkan Birgören tarafından kaleme alınan dizinin yönetmenliğini Ender Mıhlar üstleniyor.

"Kara Tahta" yeni bölümüyle 6 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'de TRT1'de.

Bültenler / Güncel