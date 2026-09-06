Evlilik Güzeldir Dizisi Yarın TRT 1'de Başlıyor

Yapımcılığını Zafer Yiğit ile Ahmet Şevki Peker'in, kreatif yapımcılığını ise Hasan Kaçan'ın üstlendiği "Evlilik Güzeldir" dizisi, yarın akşam ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarına gelecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yönetmen koltuğunda Şafak Bal ve Serap Danış Koçak'ın oturduğu dizinin senaryosunu Baykut Badem, Hasan Tolga Pulat, Hazan Toma ve Seçil Çömlekçi kaleme alıyor.

Oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, İlayda Alişan, Hande Soral, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim ve Yıldız Kültür gibi isimlerin yer aldığı yapım, hayatı boyunca binlerce çiftin nikahını kıyan rekortmen nikah memuru Mesut Bahtiyar ile beş bekar kızının yaşanan gelişmelerle birlikte değişen hayatını konu ediyor.

"Evlilik Güzeldir" dizisinin ilk bölümü yarın saat 20.00'de yayınlanacak.

Kaynak: AA