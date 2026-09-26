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TRT 1 dizisi Kod Adı Kırlangıç, 4. sezonuyla yarın izleyiciyle buluşacak

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TRT 1'de yayımlanan Kod Adı Kırlangıç dizisi, 4. sezonuyla yarın izleyiciyle buluşacak. 87. bölümde İkiz Kapı sonrası yeni göreve hazırlanan ekip, adada bayrak üzerine yemin ederek "Kırlangıç Tim" adını alacak; Fatih Hoca ise 3 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

TRT 1'de yayımlanan "Kod Adı Kırlangıç" dizisi, 4. sezonuyla yarın izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, dizinin 87. bölümünde, İkiz Kapı'da yaşananların ardından Kırlangıç ekibi yeni bir göreve hazırlanacak. İkiz Kapı'nın büyük bir enerji gücüne açılması sonucu ağır yaralanan Fatih Hoca, 3 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, yaşananlar Yiğit Efe ve Kırlangıç ekibini de etkileyecek.

Ayrılıkların ardından iki eksikle yoluna devam eden ekip, gelen gizli çağrı üzerine gittiği adada bayrak üzerine yemin ederek "Kırlangıç Tim" adını alacak. Ekibin yeni görevi, uzaydan düşen taşın çekirdeğini fırlatma üssünde kullanmak ve kayıp yazıtları Şirket'ten önce çözmek olacak.

Yeni sezonda "İmparator" adlı yeni bir güç de mücadeleye katılacak. Atlas'ın okulu karıştırmaya yönelik girişimleri sürerken, Türkiye Teknoloji Okulunda yeni eğitim yılıyla birlikte müdür Şahika Töreli göreve başlayacak. Okula katılan iki yeni öğretmen ile Ateş, Ayşe ve Narin adlı öğrenciler de hikayeye dahil olacak.

Yönetmenliğini Hamit Coşkun'un üstlendiği dizinin senaryosunu Emine Koçak, Hakan Güneri ve Necip Güleçer kaleme alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda, Ali Kayra Gürel, Elif Kurtaran, Haktan Küçükçeşme, Musa Özgeç, Ulaş Çetin Köreken, Nisa İnanç, Elif Uluğ, Korhan Herduran, Serkan Ercan, Ayhan Taş, Uğur Karabulut, Burak Tamdoğan, Gonca Sarıyıldız, Sonat Tokuç, Eren Balkan, Gözde Şencan Pak, Lavinya Ünlüer, Eren Özbayrak ve Nisan Bilek yer alıyor.

Kaynak: AA
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