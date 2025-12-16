Roma'daki Kolezyum'da "Troya" temalı sergi düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Troya temalı kapsamlı bir serginin 2026 yılında Roma'daki Kolezyum Arkeopark Alanı'nda düzenleneceğini duyurdu.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımda, "Türkiye'nin eşsiz kültürel mirasını bir kez daha Antik Roma'nın kalbi Kolezyum'a taşıyoruz. Şimdi sıra Troya'da." ifadelerini kullandı.

Dünya Mirası Troya'nın 2026 yılında Roma'daki Kolezyum Arkeopark Alanı'nda sanatseverlerle buluşacağını kaydeden Ersoy, "Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz 'Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi' ve bu yılki 'Magna Mater' sergilerinin ardından Kolezyum'da şimdi de 'Troya' temalı bir serginin düzenlenmesi kararlaştırıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, Roma'da ve Ankara'da yürütülen ikili görüşmelerin somut sonucu olarak 11 Aralık'ta karşılıklı niyet beyanına imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Başta Troya Müzesi olmak üzere Türkiye ve İtalya müzelerinin koleksiyonlarından seçilecek eserlerle hazırlanacak bu sergiyi, Bakanlığımız Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün hazırladığı Troya Operası ile de taçlandıracağız. Troya anlatısı, bu kez sahne sanatları aracılığıyla Roma'da uluslararası izleyiciyle buluşacak."

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de, Kolezyum Arkeopark Alanı'nda 2026 yılında düzenlenmesi planlanan sergi, Türkiye ile İtalya arasında yürütülen kültürel işbirliğinin yeni ve güçlü bir adımı olarak değerlendiriliyor.