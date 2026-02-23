Haberler

Dini nikahlı eşini vurduktan sonra intihar etti: 1 ölü, 1 yaralı

Dini nikahlı eşini vurduktan sonra intihar etti: 1 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, Recep Kurtboz dini nikahlı eşi Nurcan G. ile tartıştıktan sonra onu başından vurup kendisini de vurarak intihar etti. Kurtboz olayda hayatını kaybederken, Nurcan G. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde Recep Kurtboz (54), tren istasyonu durağında tartıştığı dini nikahlı eşi Nurcan G.'yi (49) tabancayla başından vurduktan sonra aynı silahla kendine ateş etti. Kurtboz, yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Nurcan G. eşi tedavi altına alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Menekşe Sokak üzerindeki şehir içi tren istasyonu durağı yanında meydana geldi. Recep Kurtboz, dini nikahlı eşi Nurcan G. ile tartıştı. Kısa sürede sonra belinde taşıdığı tabancayı çıkaran Kurtboz, Nurcan G.'yı başından vurdu. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, kurtbol aynı silahla kendisini vurarak intihara kalkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen Kurtboz ve Nurcan G., ambulansla götürüldü. Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Recep Kurtboz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan G.'nin ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Meksika'da kartel lideri öldürülünce ülke yangın yerine döndü! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Kartel lideri öldürülünce ülke karıştı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Gazeteci Cüneyt Özdemir, kartel liderinin öldürülmesinin ardından çatışmaların yaşandığı Meksika'da mahsur kaldı

Cüneyt Özdemir, yangın yerine dönen ülkede mahsur kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim

"İmamoğlu için hırsız diyebilirim"
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan

Zirveye tutunmak için kritik bir maça çıktı! İşte sonuç
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Galatasaray'a Osimhen'den müjde

Galatasaraylılara ''Yaşasın'' dedirten müjde
İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim

"İmamoğlu için hırsız diyebilirim"
Ortağı, Epstein belgelerinin açıklanmasını durdurmak için mahkemeye gitti

Daha fazla rezillik ortaya çıkmasın diye harekete geçti
Kafede tekme tokat kavga ettiler

Kafeyi savaş alanına çevirdiler, birbirlerine acımadan saldırdılar