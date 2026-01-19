Haberler

TREDAŞ, olumsuz hava koşullara karşı hazırlıkları tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., yağışlı ve fırtınalı hava koşullarında elektrik altyapısında oluşabilecek arızalara karşı hazırlıklarını tamamladı. 7/24 hizmet veren ekipler, hızlı müdahale için gerekli ekipmanları hazır bulunduruyor.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), yağışlı ve fırtınalı hava koşullarının etkili olduğu dönemde elektrik altyapısında oluşabilecek arızalara karşı gerekli planlama ve hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, arıza onarım ve bakım ekiplerinin sahada görev yapan araçlar ve mobil ekipmanlarla 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet verdiği belirtildi.

Ekiplerin arızalara müdahale süresinin kısaltıldığı vurgulanan açıklamada, olası arızalara hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmek amacıyla 80 araç, kar motorları, 5 mobil trafo ile 12 mobil jeneratörün hazır bulundurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak meydana gelebilecek kesinti ve arızaların en kısa sürede giderilebilmesi için vatandaşlardan 186 Çağrı Merkezi'ni aramaları istendi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

Görüntüler ortaya çıktı! İzmir'deki kalabalığa topluca tövbe ettirmiş
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi

Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Hayırlı evlat! Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu

3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada inanılmaz şeyler oldu
Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

Görüntüler ortaya çıktı! İzmir'deki kalabalığa topluca tövbe ettirmiş
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır

Atlas'ın ölümüne İlber Oltaylı'dan dikkat çeken yorum
MasterChef Türkiye'nin kazananı Sergen, 5 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu

MasterChef Türkiye'nin kazananı belli oldu! Hem kupa hem 5 milyon TL