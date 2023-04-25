TRAMVAYIN ÇARPTIĞI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

ESKİŞEHİR'de tramvayın çartığı Meliha Akçakaya (69) hayatını kaybetti.

Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde meydana geldi. Vatman Umut S. idaresindeki tramvay, yolun karşısına geçmek isteyen Meliha Akçakaya'ya çarptı. Tramvayın altında kalan Akkaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Akkaya'nın cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tramvay sürücüsü Umut S. ise olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınarak, ifadesi için Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.