Kayseri'de Tramvay Kazası: Bir Kadın Ağır Yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Keykubat Tramvay İstasyonu'nda karşı perona geçmeye çalışan 24 yaşındaki K.E., T3 seferini yapan tramvayın altında kaldı. Ağır yaralanan kadın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAYSERİ'de karşı perona geçmeye çalışırken tramvayın altında kalan K.E. (24), ağır yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Keykubat Tramvay İstasyonunda meydana geldi. Karşı perona geçmeye çalışan K.E. isimli kadın, T3 seferini yapan tramvayın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Tramvayın altından ağır yaralı olarak kurtarılan K.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.