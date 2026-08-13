Tramvay Kazası Can Aldı: Genç Kadın Hayatını Kaybetti
KURTARILAMADIKayseri’nin Melikgazi ilçesinde Keykubat Tramvay İstasyonu’nda karşı perona geçmeye çalıştığı sırada tramvayın altında kalan Kezban Nur Eravşar (24), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
KURTARILAMADI
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Keykubat Tramvay İstasyonu'nda karşı perona geçmeye çalıştığı sırada tramvayın altında kalan Kezban Nur Eravşar (24), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eravşar'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı