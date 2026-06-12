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Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya'da bugün öğle saatlerinden sonra başlayacak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlara karşı uyarıda bulundu. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde etkili olması beklenen yağışların akşam saatlerinde azalması, Edirne'nin güneyinde ise cumartesi öğleye kadar sürmesi öngörülüyor. Sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), bugün öğle saatlerinden sonra Trakya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trakya kesiminde görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların, bugün öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç ve güney kesimlerinde (Şarköy, Muratlı, Malkara ve Hayrabolu) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Genel olarak akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların Edirne'nin güneyinde (Keşan, Enez ve İpsala) cumartesi öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi. Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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