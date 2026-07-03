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Meteorolojiden Trakya için sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden sonra Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa Yakası'nın batısında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olunması istendi.

Trakya için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden sonra Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa Yakası'nın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sağanak nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
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