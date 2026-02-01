Haberler

Trakya ve bazı iller için kuvvetli kar ve sağanak uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya'da karla karışık yağmur ve kar beklenirken, İstanbul ve çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Ulaşımda yaşanabilecek sorunlara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Trakya için kuvvetli kar, bazı iller için ise kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trakya'da yağmur şeklinde başlayacak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne'nin güney kesimleri başta olmak üzere il geneli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı kesimleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörüldüğünden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yarın İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde beklenen kuvvetli sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.

Öte yandan yarın Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde de kuvvetli sağanak bekleniyor.

Salı günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülen yağışlar sırasında oluşabilecek ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
