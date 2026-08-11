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Trakya Üniversitesi'nde uluslararası kayıtlar başladı

Trakya Üniversitesi'nde uluslararası kayıtlar başladı
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Trakya Üniversitesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılında eğitim almaya hak kazanan uluslararası öğrencilerin kesin kayıt işlemleri başladı.

Trakya Üniversitesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılında eğitim almaya hak kazanan uluslararası öğrencilerin kesin kayıt işlemleri başladı.

Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Öğrencilere kayıt işlemlerinin yanı sıra Türkiye'deki ikamet ve yasal süreçler hakkında da bilgi veriliyor. Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğünce öğrencilere ikamet işlemleri ve ilgili süreçler konusunda yönlendirme yapılıyor.

Kayıtların ilk gününde Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Nurdan Cankaya ile Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli öğrencilerle bir araya gelerek süreç hakkında bilgi aldı.

Uluslararası öğrencilerin kesin kayıt işlemleri 21 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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