Trakya Üniversitesinde 'Turizm Haftası' kutlandı

Trakya Üniversitesinde (TÜ), Turizm Haftası kapsamında öğrenci topluluklarının katılımıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Ayşekadın Yerleşkesi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan TÜ Rektör Yardımcısı Mustafa Tan, kültürel mirasın korunmasının ve turizmin sürdürülebilir bir anlayışla geleceğe aktarılmasının önemine değindi.

Kemal Soytürk ise üniversite-toplum iş birliğinin turizm sektöründeki lokomotif rolüne dikkati çekerek, genç kuşakların bu alandaki farkındalığının stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Etkinlik kapsamında Arkeoloji, Eski Türk Tarihi, Yaratıcı Tarih, Nesnelerin İnterneti (IoT) ile Düşünce, Edebiyat ve Tiyatro topluluklarınca açılan stantlar ziyaret edildi. Turizmin tarih, teknoloji ve sanatla harmanlandığı uygulamalı çalışmaların sergilendiği programda disiplinler arası yaklaşım ön plana çıktı.

Programa, TÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Cem Taşkın, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Daniş Baykan, Trakya Teknopark Genel Müdürü Işık Çetintav, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Kenan Koçak ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.