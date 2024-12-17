Trakya Üniversitesinde Konservatuvar Öğrencilerinin İlk Konseri

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Konservatuvar Kampüste" Projesi kapsamında konservatuvar öğrencileri konser verdi.

TÜ Devlet Konservatuarı Müdürü Tanju Araboğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenlenen etkinlikte, proje kapsamında konserlerin ilkini bugün düzenlediklerini söyledi.

TÜ logosu olan her yerde müzik yapmayı amaçladıklarını ifade eden Araboğlu, "İlköğretim 5. sınıftan, lisansüstü öğrencilere kadar geniş bir öğrenci profiline sahip konservatuvar vasıtasıyla tüm öğrencilerimizi müzikle buluşturmak istiyoruz. Müzik bireylerin derin duygularının ve kendi dünyasını şekillendirmesinde de büyük rol oynar. Bu proje sayesinde bütün öğrencilerimizi müzikle bir araya getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından konservatuar öğrencileri çaldıkları çeşitli enstrümanlarla mini konser verdi.