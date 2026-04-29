Trakya Üniversitesinde insan ticaretiyle mücadele toplantısı düzenlendi

Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Edirne İl Göç İdaresi iş birliğinde "İnsan Ticaretiyle Mücadele Farkındalık Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Merkez Kütüphane Recep Zogo Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Göç İdaresi Müdürü Metin Nacioğlu, üniversite ile yürütülen iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu paydaşlığın güçlenerek devam etmesini temenni etti.

Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Rifat Gürgendereli ise insan ticaretinin küresel ölçekte ciddi bir insan hakları ihlali olduğuna dikkati çekerek, bu suçla etkin mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Toplantıda Göç Uzmanı Mahmut Sarp tarafından yapılan sunumda, insan ticaretinin günümüzde ulaştığı boyutlar, mağdur profilleri ve mücadele yöntemleri ele alındı.

Katılımcılara insan ticaretinin tanımı, risk grupları, şüpheli durumlarda izlenmesi gereken yollar ve doğru bilinen yanlışlara ilişkin bilgiler verildi.

Akademik ve idari personelin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.