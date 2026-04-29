Trakya Üniversitesinde insan ticaretiyle mücadele toplantısı düzenlendi

Trakya Üniversitesinde insan ticaretiyle mücadele toplantısı düzenlendi
Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Edirne İl Göç İdaresi iş birliğinde "İnsan Ticaretiyle Mücadele Farkındalık Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Edirne İl Göç İdaresi iş birliğinde "İnsan Ticaretiyle Mücadele Farkındalık Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Merkez Kütüphane Recep Zogo Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Göç İdaresi Müdürü Metin Nacioğlu, üniversite ile yürütülen iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu paydaşlığın güçlenerek devam etmesini temenni etti.

Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Rifat Gürgendereli ise insan ticaretinin küresel ölçekte ciddi bir insan hakları ihlali olduğuna dikkati çekerek, bu suçla etkin mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Toplantıda Göç Uzmanı Mahmut Sarp tarafından yapılan sunumda, insan ticaretinin günümüzde ulaştığı boyutlar, mağdur profilleri ve mücadele yöntemleri ele alındı.

Katılımcılara insan ticaretinin tanımı, risk grupları, şüpheli durumlarda izlenmesi gereken yollar ve doğru bilinen yanlışlara ilişkin bilgiler verildi.

Akademik ve idari personelin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz

Bunu kimse beklemiyordu! Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu

Ünlü oyuncunun tatilde kalbi durdu! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı

İstediği oluyor! Artık rahat rahat tatile gidebilir

Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti

İYİ Parti'den ayrıldı! İşte yeni adresi
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası

Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
Fener taraftarı kahrolacak! Tedesco'ya talip çıktı bile

Beklenen oldu!