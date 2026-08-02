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Trakya Üniversitesinde aday öğrenciler için tanıtım günleri düzenlenecek

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Trakya Üniversitesi tarafından aday öğrencilere yönelik yüz yüze ve çevrim içi tanıtım programları düzenlenecek.

Trakya Üniversitesi tarafından aday öğrencilere yönelik yüz yüze ve çevrim içi tanıtım programları düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Tanıtım Günleri yarın başlayacak, 7 Ağustos'a dek sürecek.

Program kapsamında aday öğrenciler, fakülte dekanları ve yüksekokul müdürleriyle bir araya gelerek akademik birimler, eğitim olanakları ve bölümler hakkında bilgi alabilecek.

Yüz yüze buluşmalar, üniversitenin Edirne merkezinin yanı sıra Keşan, Uzunköprü, İpsala ve Havsa ilçelerindeki akademik birimlerinde yapılacak.

Programın ilk gününde Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu, Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Devlet Konservatuvarı, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi aday öğrencileri ağırlayacak.

Tanıtım günlerinin devamında Eğitim, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Edebiyat, Mimarlık, Güzel Sanatlar, İlahiyat, İktisadi ve İdari Bilimler ile Kırkpınar Spor Bilimleri fakültelerinin de aralarında bulunduğu akademik birimlerde buluşmalar gerçekleştirilecek.

Yüz yüze programlara katılamayan aday öğrenciler için Microsoft Teams üzerinden çevrim içi toplantılar da yapılacak. Toplantı bağlantıları ve ayrıntılı programa "aday.trakya.edu.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA
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