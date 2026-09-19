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Trakya Üniversitesi yeni kayıtlı öğrencilere oryantasyon düzenledi

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Trakya Üniversitesi yeni kayıtlı öğrencilere oryantasyon düzenledi
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Trakya Üniversitesi yeni kayıt yaptıran öğrenciler için oryantasyon programları düzenledi. Programlarda akademik ve idari yapı, eğitim süreçleri, öğrenci hakları, kampüs yaşamı, kütüphane, kariyer ve dijital sistemler tanıtıldı; öğrencilerin soruları yanıtlandı.

Trakya Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversite yaşamına ve akademik sürece uyum sağlamaları amacıyla oryantasyon eğitimleri gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında düzenlenen programlarda öğrencilere akademik ve idari yapı, eğitim-öğretim süreçleri, öğrenci hak ve sorumlulukları, kampüs yaşamı ile sosyal, kültürel ve sportif imkanlar hakkında bilgi verildi.

Oryantasyon programlarında ayrıca kütüphane, öğrenci toplulukları, kariyer ve danışmanlık hizmetleri ile dijital öğrenci bilgi sistemleri tanıtıldı.

Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca yararlanabilecekleri birimler ve başvuru süreçleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Programlarda öğrencilerin üniversite yaşamına ilişkin soruları yanıtlanarak akademik ve sosyal çevrelerini tanımalarına yönelik bilgiler aktarıldı.

Kaynak: AA
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