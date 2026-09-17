Trakya Üniversitesi personeline afet ve yangın farkındalık eğitimi verildi

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Trakya Üniversitesi personeline yönelik afet ve yangın farkındalık eğitimi düzenlendi.

Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile AFAD iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimde, personele afet ve yangın anında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Eğitim kapsamında olası acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri anlatılırken, yangın söndürme tüplerinin kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada, afet ve acil durumlara karşı bilgi ve farkındalığın artırılmasına yönelik eğitim çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA