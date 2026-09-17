Haberler

Trakya Üniversitesi personeline afet ve yangın farkındalık eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trakya Üniversitesi personeline afet ve yangın farkındalık eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Üniversitesi personeline yönelik afet ve yangın farkındalık eğitimi düzenlendi.

Trakya Üniversitesi personeline yönelik afet ve yangın farkındalık eğitimi düzenlendi.

Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile AFAD iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimde, personele afet ve yangın anında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Eğitim kapsamında olası acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri anlatılırken, yangın söndürme tüplerinin kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada, afet ve acil durumlara karşı bilgi ve farkındalığın artırılmasına yönelik eğitim çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA
Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Provokasyonlara dikkat, çok kritik bir sürece giriyoruz

Erdoğan açık açık uyardı: Çok kritik bir sürece giriyoruz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Taçi'ye 25 yıl hapis cezası

İşlediği suçlar yanına kar kalmadı! Şimdi cezasını çekme zamanı
Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor

Milyonları ilgilendiren açıklama! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Demet Akalın'a konserinde taciz şoku: Her tarafımı elledi ya

Ünlü şarkıcı konserinde kabusu yaşadı: Her tarafımı elledi ya
Ünlü futbolcudan 60 bin euro nafaka istedi! Mahkemeden çıkan kararla şok oldu

Bebeğinin babasından 60 bin euro istedi! Mahkeme kararıyla şok oldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kamyonun nehre düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti

Yasak olmasına rağmen yolcu taşıyordu! Kamyon nehre düştü: 33 ölü
Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim'i satın almak için görüşmelere başladı

Devlet bankası, 2 dev şirketi satın almak için masaya oturdu
Yargıtay affetmedi! Eşine söylediği tek kelime başına dert açtı

Yargıtay affetmedi! Tek kelime evliliği bitirdi