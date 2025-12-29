Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, destek birimlerinde görev yapan personel ile bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Yerleşkesi Yaşam Merkezi Yemekhanesi'nde gerçekleştirilen programda çalışmalar değerlendirildi.

Hatipler, üniversitenin çeşitli birimlerinde görev yapan destek personeline yıl boyunca gösterdikleri özveri ve katkıları için teşekkür etti.

Toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Sedat Üstündağ, üniversite yöneticileri ve destek personeli katıldı.

Müzeler Koordinatörlüğü Toplantısı

Trakya Üniversitesi Müzeler Koordinatörlüğü Yönetim Kurulu, yılın son toplantısını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir başkanlığında gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kurul üyelerinin katıldığı toplantıda, yıl boyunca yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Rektörlükteki toplantıda, 2026 yılına yönelik hedefler ve yol haritası belirlendi.

Bilimsel Araştırma Projeleri değerlendirildi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığında gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda yapılan toplantıda yıl içinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Rektör Hatipler, projelerin üniversitenin akademik gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti.

Bu tür çalışmaların nitelik ve nicelik açısından artırılması gerektiğini belirten Hatipler, çalışmaların üniversitenin, ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğünü ve rekabet gücünü artıracağını kaydetti.

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlülüğünde değerlendirme toplantısı

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, kurum idarecileriyle değerlendirme toplantısı gerçekletirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, 2025 yılında yapılan çalışmalar ele alındı.

Sarı, 2026 yılının başarılı çalışma ve projelerle geçmesi temennisinde bulundu.