Trakya Üniversitesinden Dr. Kaşıkçı, Gagauzya'daki uluslararası akademik hareketlilik haftasında sunum yaptı

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Balkan Müzik Kültürleri Anabilim Dalı öğretim görevlisi Dr. Evrim Kaşıkçı, Komrat Devlet Üniversitesi tarafından düzenlenen "3. Moldova–Komrat Devlet Üniversitesi Uluslararası Akademik Personel Hareketliliği Haftası Programı" programına katıldı.

Moldova'ya bağlı Gagauzya Özerk Yeri başkenti Komrat'ta gerçekleştirilen programın açılışında, Türkiye'nin Komrat Başkonsolosu Eda Güç, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ferhat Yılmaz ve Komrat Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sergei Zaharia konuşma yaptı.

Kaşıkçı, daha sonra açılış oturumunda akordeon eşliğinde "Edirne'den Kumçiftliği'ne Gagauz Türkülü Oyunları" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Sahada derlediği türkü ve oyunları icra ederek katılımcılarla paylaşan Kaşıkçı, bir başka oturumda ise "Edirne Gagauzları" başlıklı akademik sunum yaptı.

Sunumda, Edirne'den Gagauz göçü ile Balkanlar ve Batı Trakya hattındaki Gagauz topluluklarının güncel durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Kaşıkçı'ya Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Hünerli de katkı da bulundu.