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TÜ Eczacılık'tan TEKNOFEST Finali

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Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinden oluşan Adrian Nanobiotics takımı, inflamatuvar deri hastalıkları için yenilikçi nanopartikül projesiyle TEKNOFEST 2026 Biyoteknoloji Yarışması'nda finale kaldı.

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu "Adrian Nanobiotics" takımı, TEKNOFEST 2026 Biyoteknoloji Yarışması'nda finale kaldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eczacılık Fakültesi öğrencileri Eray Mert ve Muammer Altuğ Hastepe'den oluşan takım, "İnflamatuvar Deri Hastalıkları İçin Biyojenik SeNP Yüklü Kitozan İnce Film Geliştirilmesi" adlı projeyle yarışmaya katıldı.

Takım kaptanlığını Mert'in üstlendiği ekibin danışmanlığını Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Demirkıran yürütüyor.

Proje kapsamında, insan fizyolojisinde önemli roller üstlenen selenyum ile insanlarda güvenle kullanılan ve keratinositlerle uyumluluğu gösterilmiş Lactobacillus rhamnosus lizatlarının bir araya getirilmesiyle "SeLr (Selenyum-Lactobacillus rhamnosus)" tipi yenilikçi bir nanopartikül geliştirilmesi amaçlanıyor.

Üniversite yönetimi, finale kalan öğrenciler ile danışman akademisyeni tebrik ederek final yarışmasında başarı diledi.

Kaynak: AA
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