Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Trakya Üniversitesi öğrencileri hasta düşme riski projesiyle yarışmada birinci oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trakya Üniversitesi öğrencileri hasta düşme riski projesiyle yarışmada birinci oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Üniversitesi öğrencileri, 3. Ulusal Yapay Zeka Buluşması poster yarışmasında birinci oldu. Yağmur Direk ve Oğuzhan Bodur'un 'Yapay Zeka Destekli Hasta Düşme Riski Tahmini' projesi, yataklı servislerde düşmeleri önceden tahmin etmeyi amaçlıyor.

Trakya Üniversitesi öğrencileri, 3. Ulusal Yapay Zeka Buluşması kapsamında gerçekleştirilen Üniversite Öğrencileri Arası Poster Yarışması'nda birinci oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü öğrencileri, Kapadokya Üniversitesi tarafından 15-16 Ekim'de düzenlenen 3. Ulusal Yapay Zeka Buluşması'na katıldı.

Öğrenciler buluşma kapsamında gerçekleştirilen Üniversite Öğrencileri Arası Poster Yarışması'nda birincilik elde etti.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü öğrencileri Yağmur Direk ve Oğuzhan Bodur, aynı zamanda üyesi oldukları Bilgisayar ve İnovasyon Topluluğu bünyesinde geliştirdikleri "Yapay Zeka Destekli Hasta Düşme Riski Tahmini" adlı projeyle yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojilerini sağlık alanında bir araya getirdi.

Hastanelerin yataklı servislerinde meydana gelebilecek hasta düşmelerini önceden tahmin ederek hasta güvenliğini artırmayı amaçlayan projede, hastaların demografik bilgileri, hareket kabiliyetleri, laboratuvar sonuçları ve ilaç kullanım verileri analiz edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Soner Olgun’a bugün son veda! Önce sahnede anılacak

Bugün son yolculuğuna uğurlanacak! İlk tören sahnede
Telefon dolandırıcıları 78 yaşındaki adamı ikna etti! 200 bin liralık altınları son anda sarraf kurtardı

Telefonu bir an bırakmadı! Altınlarını sarraf son anda kurtardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönemin fenomeni Çitos Efe 15 yaşına girdi! Son hali şaşırttı

Bir dönemin çocuk fenomeniydi! İşte Çitos Efe’nin son hali…
Ekranlara veda etmişti! Ellen DeGeneres’ten geri dönüş sinyali

Dört yıl önce veda etmişti! Ünlü sunucudan ekranlara dönüş sinyali
İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor

Dünyayı ayağa kaldıracak iddia! Ölüm emri telefonla gelmeye başladı
Nilperi Şahinkaya Brad Pitt’i eledi! Beğendiği ismi açıkladı

Nilperi Şahinkaya’dan Brad Pitt çıkışı: Şimdi “Sen kimsin?” diyecekler
Adıyaman'da polisten kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 326 bin TL ceza! Plakası da yoktu

Plakasız motosikletle polisten kaçtı! Cezası dudak uçuklattı
Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri üzüntüden ağlatacak haber
Sokak ortasında kanlı infaz! Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti

Sokak ortasında kanlı infaz! Gazetecilere söyledikleri pes dedirtti