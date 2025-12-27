Haberler

TÜ öğrencileri Çoklu Acil Durumlara Müdahale Yarışması'nda başarı gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Çoklu Acil Durumlara Müdahale Yarışması'nda ikincilik elde etti. Öğrenciler, afet ve acil durum yönetiminde başarılı bir performans sergiledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Çoklu Acil Durumlara Müdahale Yarışması'nda ikincilik elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversiteler Birliği etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada TÜ öğrencileri başarılı performans sergiledi.

Afet ve acil durumlara hazırlık, hızlı ve etkin müdahale, kriz yönetimi ile ekip çalışması gerektiren senaryoların yer aldığı yarışmada öğrenciler beceri ve koordinasyonlarıyla öne çıktı.

TÜ öğrencileri, afet ve acil durum yönetimi alanında uygulamalı eğitimin ve disiplinler arası iş birliğinin önemini ortaya koyan organizasyonda ikinci oldu.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor

HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem

4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem
Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil

Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye aynı isim! 80 milyon euroluk yıldız, 'İstanbul'a gidiyor' diyerek duyurdular

80 milyon euroluk yıldız, "İstanbul'a gidiyor" diyerek duyurdular
Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
Battal Gazi'nin Zıpzıp'ı Necdet Kökeş'ten kötü haber

Yeşilçam'ın emektarından kötü haber
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam