Haberler

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesince Bilim Şenliği düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, danışman hocaları rehberliğinde 5 yıllık bilimsel birikimlerini sergiledikleri Bilim Şenliği düzenledi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve akademisyenlerin katıldığı etkinlikte öğrenciler poster sunumları yaptı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerince Bilim Şenliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi fuayesinde gerçekleştirilen şenlikte öğrenciler, danışman öğretim üyeleri rehberliğinde 5 yıl boyunca edindikleri bilimsel birikimleri sergiledi.

Şenliğe katılan Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, bilimsel çalışmaları inceleyerek öğrencilerden araştırmaları hakkında bilgi aldı.

Tıp Fakültesinin bilim okuryazarlığı vizyonu doğrultusunda hazırladığı çalışmaları gururla takip ettiklerini belirten Hatipler, araştırmalarda katkısı bulunan öğrenci ve danışman hocaları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ise öğrencilerin danışman hocaların yol göstericiliğinde aldıkları eğitimin sonuçlarını şenlik ortamında posterler şeklinde sergilediklerini ifade etti.

Üstündağ, dekan yardımcıları Prof. Dr. Fulya Öz Puyan, Prof. Dr. Derya Demirbağ Kabayel, Bilim Okuryazarlığı Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Selma Süer Gökmen başta olmak üzere komisyon üyelerine ve katkı veren öğretim üyeleri ve öğrencilere teşekkür etti.

Programa Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Ali Yılmaz, Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Alkin Çolak, üniversite yönetimi, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?

Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü mü? Özel'den çok konuşulacak yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı

Güzellik kraliçesine otel odasında kan donduran saldırı
Hakkari'de 6 bina tahliye edildi

Hakkari'de zemin kayması nedeniyle 6 bina tahliye edildi
18 yaşındaki öğretmen, 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu

"Sana bir sır vereceğim" deyip 7 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek

Mutlak butlan tarihini bilen gazeteciden çok konuşulacak iddialar
Arda Turan'a son maçında büyük şok

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı