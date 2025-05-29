Trakya Üniversitesi'nde Tıp Alanında Yapay Zeka Çalıştayı Gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü işbirliğiyle "Tıp Alanında Yapay Zeka Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dr. Ratip Kazancıgil Binası Beyaz Salon'da gerçekleştirilen çalıştayda, sağlık alanında yapay zeka kullanımına yönelik etik kurul değerlendirmeleri ile tıp ve mühendislik fakülteleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik gelecek planları ele alındı.

TÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, programda yaptığı konuşmada, çalıştayın verimli geçmesini diledi.

Tıp ve mühendislik alanları arasındaki işbirliğinin sağlıkta yenilikçi çözümler geliştirme açısından önemli olduğunu belirten Üstündağ, çalıştay kapsamında hem yapılan faaliyetlerin hem de gelecekte yapılması planlanan çalışmaların ele alınacağını vurguladı.

Çalıştaya akademisyen ve öğrenciler katıldı.