Haberler

Trakya Üniversitesinde "Sağlık Alanında Proje Destekleri" paneli düzenlendi

Trakya Üniversitesinde 'Sağlık Alanında Proje Destekleri' paneli düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen panelde, sağlık alanında proje destekleri ve araştırma fırsatları ele alındı. Prof. Dr. Ümit Kervan, tıp eğitimi ve öğrencilerin rolü hakkında bilgi verdi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde "Sağlık Alanında Proje Destekleri" paneli düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Tıp Fakültesi Dr. Ratip Kazancıgil Derslik Binası'nda gerçekleştirilen programda sağlık alanında proje destekleri ve araştırma fırsatları ele alındı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, panelde "Trakya Tıp Öğrenciliğinden Bilim İnsanlığına: Deneyimler ve Öneriler" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Öğrencilerin fikirlerinin çok kıymetli olduğunu belirten Prof. Dr. Kervan, öğrenmenin yalnızca öğretim üyeleriyle değil, öğrencilerin kendi aralarındaki etkileşimlerle de geliştiğini belirtti.

Tıp eğitiminin uzun ve zorlu bir süreç olduğunu dile getiren Kervan, bu yolculukta en önemli unsurun her gün aynı inançla devam edebilmek olduğunu vurguladı.

Kervan, panelde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının destek programları ve akademisyenler için sunulan araştırma olanakları hakkında da bilgiler verdi.

Program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Panele, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan cinayette 15 yaşındaki katilin ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Tan Sağtürk'e yeni görev

Tan Sağtürk'e yeni görev
Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi

Suriye'de Kürtlerle ilgili tarihi adım
Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi

Suriye'de Kürtlerle ilgili tarihi adım
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı