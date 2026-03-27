TÜ'de akreditasyon hazırlıkları değerlendirildi

TÜ'de akreditasyon hazırlıkları değerlendirildi
Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, MÜDEK akreditasyon sürecine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda mevcut süreçler, hazırlıklar ve laboratuvar altyapısı gibi konular ele alındı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesinde, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) yenileme sürecine yönelik okulda değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Fakültede 2 yıllık MÜDEK akreditasyonuna sahip Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin akreditasyonlarının devamı amacıyla yapılacak değerlendirme ziyareti öncesi hazırlıklar ele alındı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir başkanlığında düzenlenen toplantıda, mevcut akreditasyon sürecinde yürütülen çalışmalar ve hazırlıklar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Demir, söz konusu bölümlerin daha önce elde ettiği MÜDEK akreditasyonunun mühendislik eğitiminde belirli standartların sağlandığını gösterdiğini belirterek, yaklaşan ziyaretin başarıyla tamamlanmasının önemine işaret etti. Kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalite anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuzhan Erdem ile Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Taşkın da değerlendirme sürecine ilişkin hazırlıklar hakkında sunum yaptı.

Toplantıda, ders içeriklerinin güncel MÜDEK ölçütlerine uyumu, laboratuvar altyapısındaki gelişmeler ve kalite güvence sistemine ilişkin çalışmalar görüşüldü.

Öğretim elemanlarının da görüş ve önerilerini paylaştığı toplantı, mevcut durumun değerlendirilmesi ve saha ziyareti öncesi izlenecek yol haritasının belirlenmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
