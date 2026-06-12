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TÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesinde 111 öğrenci mezun oldu

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Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen törenle 111 öğrenci mezun oldu. Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, mezuniyetin bir veda olmadığını vurguladı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 111 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada, mezuniyetin bir veda olmadığını belirterek öğrencilerin bundan sonra da Trakya Üniversitesi ailesinin bir parçası olmaya devam edeceklerini söyledi.

Öğrencilerin nitelikli bir eğitim süreci geçirdiğini ifade eden Hatipler, aldıkları eğitimin gelecek yaşamlarında kendilerine yol göstereceğine inandığını belirtti.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Hatipler, hangi görevde bulunurlarsa bulunsunlar hak, hukuk ve adalet anlayışından ayrılmamaları gerektiğini kaydetti.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Sönmezler de eğitimin hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu vurgulayarak mezunların kariyer yolculuklarına başladığını ifade etti.

Fakülte birincisi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencisi Batuhan Çelik ise ülkesine faydalı bir birey olmak için çalışacağını belirterek ailesine ve akademisyenlerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından fakülteyi dereceyle tamamlayan öğrencilere plaket ve başarı belgeleri verildi.

Tören, mezun öğrencilerin meslek andını okuması ve kep atmasıyla sona erdi.

Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ve Prof. Dr. Eylem Bayır, Genel Sekreter Hüseyin Türkel, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / İlker Ayvacı
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