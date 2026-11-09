Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trakya Üniversitesi mimarlık öğrencileri Çuhadaroğlu yarışmasında üçüncülük elde etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, 21. Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması'nda üçüncülük ve eşdeğer mansiyon ödülü aldı. “Teneffüs” temalı yarışmaya 61 proje katıldı; afet sonrası çocukların eğitim ve oyun ihtiyaçlarına yönelik tasarımlar değerlendirildi.

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, 21. Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması'nda üçüncülük ve eşdeğer mansiyon ödüllerinin sahibi oldu.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Teneffüs" temasıyla düzenlenen yarışmaya 61 proje katıldı. Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda kolokyum, sergi ve ödül töreni düzenlendi.

Afetler sonrasında çocukların eğitim, oyun, sosyal etkileşim ve mekansal aidiyet ihtiyaçlarının mimari tasarım açısından ele alındığı yarışmada, öğrencilerin geliştirdiği projeler jüri tarafından değerlendirildi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, programda yaptığı konuşmada, üniversite-sanayi iş birliğinin önemine değinerek Çuhadaroğlu firmasıyla gerçekleştirilen ortaklığın değerli olduğunu belirtti.

Şehirlerin ruha ve maneviyata ihtiyaç duyduğunu ifade eden Hatipler, yapıların bir "gönül ruhsatına" sahip olması gerektiğini kaydetti.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiha Kartal da 2009 yılından sonra yarışmaya yeniden ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, fakültede yarışma kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

Çuhadaroğlu Genel Müdürü Gökhan Atsız ise organizasyona ev sahipliği yapan üniversiteye teşekkür ederek, başarılı öğrencilere şirket bünyesinde istihdam fırsatları sunmaya açık olduklarını ifade etti.

Jüri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Selin Arabulan da öğrencilerin afet ve risk senaryolarına yönelik yaratıcı ve duyarlı çözümler geliştirdiğini belirtti.

Konuşmaların ardından düzenlenen kolokyumda yarışma projeleri değerlendirildi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri ve teşekkür plaketleri verildi.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Çuhadaroğlu Yönetim Kurulu üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan yeni iş hamlesi: Yapım şirketi kurdu

Tatlıses'in eski eşinden yeni iş hamlesi! Rotayı değiştirdi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, hayatını kaybetti59

Galatasaray efsanesi hayatını kaybetti
İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti

İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti
46 bin TL emekli maaşı alan öğretmen iş arıyor! Çocuğuna 20 bin yurt, 20 bin harçlık gönderiyor33

46 bin TL maaşla geçinemedi! 'Bana bir iş bul' diye aradı
8 gollü çılgın maçın önüne geçen kare

Dün geceye damga vuran kare!

YENİ Parti'de genel başkanlık ön seçimi tamamlandı: Özgür Özel geçerli oyların tamamını aldı15

YENİ Parti'de genel başkanlık ön seçimi tamamlandı! İşte sonuç
Altın haftaya yükselişle başladı! 6 bin 600 lira barajı aşıldı

Yeni haftanın ilk sürprizi geldi!
Dünyaca ünlü CEO zor durumda! Yasak aşkı casusluk soruşturmasına dönüştü

Yasak aşkın bedeli ağır oldu! Milyarder CEO'nun başına gelene bakın