Trakya Üniversitesi Lozan Anıtı yanında 103. yıl fidanını dikti

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Trakya Üniversitesi, Cumhuriyet'in 103. yıl fidanını toprakla buluşturdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında her yıl geleneksel olarak Karaağaç Yerleşkesi'nde düzenlenen fidan dikim töreninde 103. yıl fidanı dikildi.

Lozan Anıtı'nın yanında gerçekleştirilen törende, çınar fidanı protokol üyeleri ve çocukların katılımıyla toprakla buluşturuldu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 103. yılını kutlayarak dikilen fidanın Cumhuriyetle büyüyüp geleceğe kök salacağını ve bu anlamlı geleneğin gelecek nesillere aktarılmasının önem taşıdığını belirtti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan da geleneksel fidan dikim töreninin Cumhuriyetin köklü değerlerini gelecek nesillere aktarmak ve çocuklarda doğa bilincini güçlendirmek açısından anlamlı olduğunu ifade etti.

Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı Önder Coşğun, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, Trakya Üniversitesi Genel Sekreteri Hüseyin Türkel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA