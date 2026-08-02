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Trakya Üniversitesi kampüs yaşamını esprili dille tanıttı

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Trakya Üniversitesi, üniversite adaylarına yönelik hazırladığı paylaşımda, eğitim ve kampüs olanaklarını “artılar” ve esprili bir dille sıralanan “eksiler” üzerinden tanıttı.

Trakya Üniversitesi, üniversite adaylarına yönelik hazırladığı paylaşımda, eğitim ve kampüs olanaklarını "artılar" ve esprili bir dille sıralanan "eksiler" üzerinden tanıttı.

"Trakya Üniversitesinde okumanın artıları ve eksileri" başlığıyla yayımlanan tanıtımda, üniversitenin akademik kadrosu, eğitim altyapısı, öğrenci toplulukları, sosyal etkinlikleri ve konaklama imkanları anlatıldı.

Paylaşımda, öğrencilerin doğayla iç içe kampüslerde eğitim görebileceği, Kampüs 4.0 uygulamasıyla dijital dönüşüm odaklı eğitim alabileceği, akademik, kültürel, sanatsal ve sportif öğrenci topluluklarına katılabileceği belirtildi.

Edirne'nin tarihi ve doğal güzelliklerine de dikkati çekilen paylaşımda, öğrencilerin Meriç Nehri'nde gün batımını izleyebileceği, tarihi sokaklarda vakit geçirebileceği ve büyükşehirlere göre daha ekonomik bir öğrencilik hayatı sürdürebileceği ifade edildi.

Üniversitede okumanın "eksileri" ise esprili ifadelerle aktarıldı.

Neşeli kampüs yaşamı nedeniyle dinlenmeye zaman bulunamayabileceği, bahar şenlikleri ve etkinliklere yetişmekte güçlük çekilebileceği, öğrenci kulüpleri arasında seçim yapmanın zorlaşabileceği kaydedildi.

Paylaşımda ayrıca mezuniyet günü geldiğinde öğrencilerin "Biraz daha öğrenci kalsaydım" diyebileceği ifade edildi.

Görselin sonunda, Trakya Üniversitesinden mezun olan öğrencilerin yalnızca diploma değil, güçlü akademik donanım, zengin sosyal ve kültürel deneyimler, unutulmaz dostluklar ve mesleğine hazır bir gelecek kazanacağı vurgulandı.

Kaynak: AA
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