Trakya Üniversitesi Erasmus+ başvuru koşullarını 27 Kasım'da öğrencilere anlatacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, 27 Kasım'da Balkan Kongre Merkezi'nde Erasmus+ tanıtım toplantısı düzenleyecek. Saat 14.30'da başlayacak toplantıda öğrencilere yurt dışı öğrenim ve staj başvuru koşulları anlatılacak; tüm öğrenciler davet edildi.
Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Tanıtım Toplantısı düzenleyecek.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 27 Kasım Cuma günü saat 14.30'da Balkan Kongre Merkezi'nde başlayacak toplantıya üniversitenin tüm öğrencileri davet edildi.
Toplantıda, Erasmus+ kapsamında yurt dışında öğrenim görmek veya staj yapmak isteyen öğrencilere programlara nasıl başvurabilecekleri ve hangi koşulları karşılamaları gerektiği anlatılacak.
Kaynak: AA