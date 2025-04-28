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Trakya Üniversitesi Çocuk Senfoni Orkestrası 23 Nisan Konseri Verdi

Trakya Üniversitesi Çocuk Senfoni Orkestrası 23 Nisan Konseri Verdi
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Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çocuk Senfoni Orkestrası ve Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında alışveriş merkezinin bahçesinde konser verdi. 90 kişilik koro, çeşitli eserleri seslendirdi.

Trakya Üniversitesi Devlet konservatuvarı Çocuk Senfoni Orkestrası ve Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Şef. Dr. Öğr. Üyesi Vahdet Çalışkan yönetiminde kentteki bir alışveriş merkezinin bahçesinde düzenlenen konserde 90 kişilik koro sahne aldı.

Konserde koro tarafından "23 Nisan Kutlu Olsun", "Gençlik Marşı", "Türk Gençleri", "Cumhuriyet", "Vatan" ve "10. Yıl Marşı" eserlerini seslendirildi.

İlgi gören konserde genç müzisyenlerin performansına ziyaretçiler de alkışlarıyla eşlik etti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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