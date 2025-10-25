Haberler

Trakya Keşif Fest Sona Erdi, İlgiyle Karşılandı

Güncelleme:
Edirne'de düzenlenen Trakya Keşif Fest, bilim, sanat ve kültürü bir araya getirerek katılımcılardan büyük ilgi gördü. Festivalde Bayraktar TB2 SİHA'sı da sergilendi, ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Edirne'de, Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde öğrencileri bilim, sanat ve kültürle buluşturan "Trakya Keşif Fest" sona erdi.

Balkan Kongre Merkezi'nde devam eden organizasyon son gününde de ilgi gördü.

Etkinliğe katılan öğrenci ve vatandaşlar stantları ziyaret ederek kurumların çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Festivalde sergilenen Bayraktar TB2 de ilgi gördü, ziyaretçiler Baykar tarafından geliştirilen SİHA'yı inceleyip fotoğraf çekildi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, kurumların stantlarını ziyaret ederek görevlilere katkılarından dolayı teşekkür etti.

"Güç birliğiyle güzel bir hamleyi gerçekleştirdik"

Hatipler, AA muhabirine, programın TÜ Sosyal Sorumluluk Araştırma Uygulama Merkezinin liderliğinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Valilik, Belediye ve tüm kurumların diyaloguyla organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Hatipler, "Güç birliğiyle güzel bir hamleyi gerçekleştirdik. Özellikle Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a teşekkür ediyorum. Bayraktar TB2 SİHA'nın ilgi merkezi olduğunu ifade etmek isterim. Trakya Keşif Fest stantları üç gün boyunca dolu dolu gezildi. Günlük ortalama 5 bin kişiyi misafir ettik." diye konuştu.

Bilimsel etkinliklerin yanı sıra sosyal hayatı önceleyen etkinliklerin de şenlikte yer aldığını anlatan Hatipler, TÜBİTAK 4007 Projesi kapsamında yaptıkları organizasyonda toplam 63 atölyede 450 seans gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Keşfe yönelik etkinliklerin talep aldığını dile getiren Hatipler, benzer organizasyonları sıklıkla gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
