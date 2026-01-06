Haberler

Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya bölgesinde bu geceden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini duyurdu. Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), bu geceden itibaren Trakya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trakya kesiminde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batısında (Kofçaz, Pınarhisar, Babaeski, Pehlivanköy) yerel kuvvetli (30-60 kg/ m2) olmasının beklendiği bildirildi. Yetkililer ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
