Tekirdağ'da Öğretmen Bölge Çalıştayı

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nden gelen 170 öğretmen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulama süreçlerini değerlendirdi

Tekirdağ'da, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Öğretmen Bölge Çalıştayı gerçekleştirildi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun, değerlerine bağlı, çağın gerekliliklerini bilen ve erdemli nesiller yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrencileri yalnızca sınavlara hazırlamadığını ifade eden Yeniyol, "Kendini tanıyan, düşünen, sorgulayan, problem çözebilen, estetik duyarlılığı gelişmiş, kültürüne sahip çıkan ve milletine karşı sorumluluk hisseden bireyler yetiştirmek hepimizin ortak hedefidir." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının fırsat eşitliği, okul-aile işbirliği, beceri temelli eğitim, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme ile öğretmenlerin mesleki gelişimine verdiği önemin, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada eğitimin en güçlü dayanaklarından biri olduğunu belirten Yeniyol, Trakya'nın köklü eğitim kültürü ve güçlü öğretmen kadrosuyla sürece önemli katkı sunacağını dile getirdi.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nden yükselen ortak aklın Türkiye Yüzyılı eğitim vizyonuna güç katacağını ifade eden Yeniyol, bölgesel işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ise eğitimde esaslı bir değişim sürecinden geçildiğini belirterek, dönüşümlerin zaman istediğini ve yürütülen çalışmaların değerli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nden 18 branştan 170 öğretmen, gün boyunca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulama süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunup tecrübe paylaşımı yaptı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
