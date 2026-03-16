Trakya'daki camilerde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Trakya'daki camilerde Kadir Gecesi programları düzenlendi. Edirne Selimiye Camisi ve diğer camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, vaazlar verildi ve teravih namazları kılındı. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Edirne'de Selimiye Camisi başta olmak üzere selatin camilerde Kadir Gecesi programı düzenlendi.

Restorasyonun ardından tüm bölümleri ibadete açılan Selimiye'yi Batı Trakya, çevre illerden gelen vatandaşlar ve Edirneliler doldurdu.

Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilerin okunduğu gecede Edirne Müftü Yardımcısı Fatih Samet Okumuş tarafından vaaz verildi.

Cemaat, programın ardından teravih namazını kıldı.

Sakal-ı Şerif de ziyarete açıldı.

Programa katılan Edirne Valisi Yunus Sezer ve protokol üyeleri, vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kadir Gecesi dolayısıyla Selimiye Camisi'nde vatandaşlara salep ikramında bulundu.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de Hızırbey Camisi başta olmak üzere birçok camide program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okunan programda, İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi.

Ardından vatandaşlar, yatsı ve teravih namazını kıldı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami avlusunda namazın ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Tekirdağ'da ise Rüstem Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Programın ardından İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
