Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında öğrenciler gösteri yaptı. Programa yerel yöneticiler de katıldı.

Trakya Anadolu İmam Hatip Lisesinde Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Öğrenciler programda Sarıkamış Harekatı'nın anlatıldığı bir gösteri sahneledi.

Programa, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı ve öğrenciler katıldı.

-İl Müftüsü Soykök'e ziyaret

Diyanet Akademisi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı Osman Alpaslan, Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök'ü ziyaret etti.

Alpaslan ve Soykök makamda bir süre görüştü.

Ziyarette, Tekirdağ Dini İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Alver, müftü yardımcıları ve şube müdürleri de yer aldı.

-Nallar çocuk etkinlik merkezinde incelemelerde bulundu

Süleymanpaşa Belediyesince Çocuk Etkinlik Merkezinde çalışmalar sürüyor.

Belediye Başkanı Volkan Nallar, Çiftlikönü Mahallesi'nde yapımı devam eden merkezde incelemelerde bulundu.

Nallar, ardından ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kır - Güncel
Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Fidan konuşurken toplantı yarıda kesildi, gerçek başka çıktı

Bakan Fidan konuşurken yarıda kesildi, gerçek başka çıktı
Pasaport, ehliyet, kimlik kartına zam! İşte yeni ücretler

Pasaport, ehliyet, kimlik kartına zam geldi! İşte yeni ücretler
Uyuşturucu soruşturması genişliyor! 22 kişiye daha gözaltı kararı

Uyuşturucu soruşturması genişliyor! 22 kişiye daha gözaltı kararı
Tedesco'dan transfer açıklaması

Gecenin tek heyecanlandıran haberini verdi
Bakan Fidan konuşurken toplantı yarıda kesildi, gerçek başka çıktı

Bakan Fidan konuşurken yarıda kesildi, gerçek başka çıktı
İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Ünlü sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı
Orkun Kökçü'den dikkat çeken sözler: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Galibiyetin ardından söyledikleri öyle böyle değil