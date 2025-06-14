Traktörün Tarlaya Uçması Sonucu 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Traktörün Tarlaya Uçması Sonucu 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Selendi ilçesinde meydana gelen kazada 16 yaşındaki Yusuf Akdeniz, babasına ait traktörle tarlaya giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Selendi ilçesinde traktörün tarlaya uçtuğu kazada 16 yaşındaki Yusuf Akdeniz, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Akdeniz, evlerinin yakınındaki tarlalarına gitmek üzere babasına ait 45 PV 095 plakalı traktörle yola çıktı. Akdeniz, daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, yaklaşık 2 metre yükseklikten yol kenarındaki tütün tarlasına uçtu. Akdeniz, traktörün altında kalıp, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güçlükle traktörün altından ağır yaralı olarak çıkarılan Akdeniz, Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Akdeniz, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ayrılmak istedi, yönetim onayladı! Galatasaray'ın yıldızı takımdan gidiyor

Galatasaray'dan kesin olarak gidiyor! İşte yeni adresi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, bölgenin en büyük Türk şehrine yeni saldırı başlattı
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...

Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.