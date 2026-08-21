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Hatay'da 2 bin 114 saka kuşu ele geçirildi: 19 milyon TL ceza

Hatay'da 2 bin 114 saka kuşu ele geçirildi: 19 milyon TL ceza
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde jandarma, traktörün römorkunda 6 ahşap kasa içinde 2 bin 114 saka kuşu buldu. Sürücü C.S.'ye 19 milyon 871 bin 600 TL idari para cezası kesildi. Kuşlar doğal yaşam alanlarına salındı.

HATAY'ın Altınözü ilçesinde jandarmanın durdurduğu traktörün römorkunda 6 ahşap kasa içerisinde 2 bin 114 saka ele geçirildi. Traktör sürüsü C.S.'ye ise 19 milyon 871 bin 600 ile idari para cezası kesildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi'nde yol kontrolü gerçekleştirildi. Şüphe üzerine C.S.'nin kullandığı traktörü durduran ekipler, arama yaptı. Aramada, traktörün römorkunda 6 ahşap kasa içerisinde 2 bin 114 saka ele geçirildi. Kuşlara el koyan ekipler, C.S.'ye 19 milyon 871 bin 600 TL idari yaptırım uyguladı. El konulan kuşlar, jandarma ekiplerince doğal yaşam alanlarına salındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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