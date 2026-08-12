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Konya'da Otomobil Traktöre Çarptı: Aynı Aileden İki Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da Otomobil Traktöre Çarptı: Aynı Aileden İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Ilgın ilçesinde Süleyman Sarıkaya'nın kullandığı otomobil, Ali Kılınç'ın kullandığı traktöre bağlı römorka çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve eşi Marziya Sarıkaya hayatını kaybetti. Çiftin cenazesi otopsi için Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, diğer sürücü gözaltına alındı. Sarıkaya çifti, bugün Behlülbey Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

KONYA'nın Ilgın ilçesinde traktöre çarpan otomobilin sürücüsü Süleyman Sarıkaya (72) ve eşi Marziya Sarıkaya (70) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Ilgın-Beyşehir yolu Havuzlu Çeşme mevkisinde meydana geldi. Süleyman Sarıkaya yönetimindeki 42 P 7581 plakalı otomobil, Ali Kılınç idaresindeki traktöre bağlı römorka çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına döndü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yaptığı kontrolde sürücü Süleyman Sarıkaya ve eşi Marziya Sarıkaya'nın öldüğünü belirledi. Sarıkaya çiftinin cansız bedenleri otopsi için Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer sürücü Ali Kılınç da gözaltına alındı.

Sarıkaya çiftinin cenazesinin bugün Behlülbey Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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