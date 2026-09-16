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Traktörün römorku devrildi: 1'i çocuk, 4 yaralı

Traktörün römorku devrildi: 1'i çocuk, 4 yaralı
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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde traktörün devrilen römorkundaki 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde traktörün devrilen römorkundaki 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Urganlı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Elpe (44) yönetimindeki 45 N 4417 plakalı traktör hareket halindeyken, römork devrildi. Traktör ile römork arasındaki dengeyi sağlayan avare demirinin kırılması sonucu yaşanan kazada Sara Elpe (21), Mukaddes Ölçer (19), Ayşe Ölçer (15) ve Gülay Erkaçmaz (19) etrafa savrularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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