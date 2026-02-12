Traktör Kızılırmak'a yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde sedde yolu üzerinden Kızılırmak Nehrine yuvarlanan traktörün sürücüsü Mustafa Uz (75) hayatını kaybetti, gelini Hülya Uz ise yaralandı.

Olay, Kızılırmak Nehri Dedeli mevkisi sedde yolunda meydana geldi. Mustafa Uz, gelini Hülya Uz ile birlikte Kızılırmak seddesi üzerinden odun yüklü 55 EE 048 plakalı traktör ile geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek ırmağa yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mustafa Uz, İtfaiye ekipleri tarafından ırmaktan çıkarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Uz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, gelini Hülya Uz'un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.