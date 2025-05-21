Traktörün Altında Kalarak Hayatını Kaybeden 7 Yaşındaki Nur Bayram Son Yolculuğuna Uğurlandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, babasının kullandığı traktörün altında kalıp hayatını kaybeden Nur Bayram (7), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, kırsal Paşaören Mahallesi'ndeki tarlada meydana geldi. Eşi ve kızı Nur'u yanına alan Mehmet Bayram, kullandığı 16 BBC 479 plakalı traktörle tarla sürmeye gitti. İddiaya göre, Mehmet Bayram, tarlayı sürerken geri manevra yapınca, kızı Nur'u fark etmeyip üzerinden geçti. Yaralanan çocuk, ihbarla bölgeye gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Nur Bayram, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürülüp otopsi yapılan Bayram'ın cenazesi, sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Nur'un cenazesi Paşaören Mahallesi'nde bugün, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Mehmet Bayram'ın yarın ifadesi alınmak üzere karakola çağrılacağı öğrenildi.