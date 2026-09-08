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Traktörün altında kalan 10 yaşındaki çocuk öldü

Traktörün altında kalan 10 yaşındaki çocuk öldü
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DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde Mehmet Doğan Cebe (10), ailesi fındık topladığı sırada bindiği traktörün hareket edip devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde Mehmet Doğan Cebe (10), ailesi fındık topladığı sırada bindiği traktörün hareket edip devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde, Akçakoca ilçesi Kurugöl köyünde meydana geldi. Mardin'in Derik ilçesinden mevsimlik tarım işçisi olan ailesiyle kente gelen Mehmet Doğan Cebe, hasat sırasında oyun oynamak için traktöre bindi. Traktör, henüz belirlenemeyen nedenle hareket edip devrildi. Cebe, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cebe, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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